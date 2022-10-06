تصنيف فيفا: البرازيل توسّع الفارق في الصدارة

وسّعت البرازيل الفارق في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، متقدمة على بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنكلترا.

وضمّ البرنامج الأخير للمباريات الدولية 53 مواجهة ضمن الدوري الأمم الأوروبية و119 لقاءً ودياً، وذلك قبل نحو شهرين على انطلاق كأس العالم قطر 2022 المقررة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتملك البرازيل 1841.3 نقطة، مقابل 1816.71 لبلجيكا التي هيمنت على الصدارة بين تشرين الاول/اكتوبر 2018 وآذار/مارس 2022، و1773.88 للأرجنتين بطلة كوبا أميركا.

ولم تتغير لائحة الدول الخمس الأوائل عن تصنيف حزيران/يونيو الماضي. التغيير الوحيد بين العشرة الاوائل، شهد احتلال إيطاليا، بطلة أوروبا لكن غير المتأهلة إلى المونديال، المركز السادس بدلاً من إسبانيا.

وستدخل البرازيل النهائيات بثوب متصدر التصنيف وهي تسعى لتعزيز رقمها القياسي العالمي بستة ألقاب، علماً انها تفوقت أخيراً على غانا (3-0) وتونس (5-1) ودياً.

ودخلت إيران نادي العشرين لتكون الأفضل آسيوياً، أمام اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر (50) والسعودية (51).

أما إفريقياً، فتحتل السنغال المركز الأول (18)، أمام المغرب (22)، تونس (30)، نيجيريا (32) والجزائر (37).

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

البرازيل بلجيكا الأرجنتين فرنسا إنكلترا إيطاليا (+1) إسبانيا (-1) هولندا البرتغال الدنمارك