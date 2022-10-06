صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك تايلاند بضحايا حادث إطلاق النار في حضانة لرعاية الأطفال

6 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في حضانة لرعاية الأطفال شمال شرق تايلاند وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، راجيا سموه -رعاه الله- لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يتنافي مع المبادئ والقيم الإنسانية كافة حسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في حضانة لرعاية الأطفال شمال شرق تايلاند وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
6 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

يوم رياضي للسيدات لكرة الطائرة بمشاركة 50 لاعبة من نادي الكويت الرياضي والجيش الأمريكي

6 أكتوبر، 2022

“الطيران المدني” تنظم ورشة عن أمن الطيران بالتعاون مع “إيكاو” دعما للجهود الإقليمية للمنظمة

6 أكتوبر، 2022

الأرصاد الجوية: الطقس مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع

6 أكتوبر، 2022

الداخلية: ضبط 3 اشخاص يقومون بالنصب والاحتيال وسرقة الاموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

6 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى