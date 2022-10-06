سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك تايلاند بضحايا حادث إطلاق النار في حضانة لرعاية الأطفال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في حضانة لرعاية الأطفال شمال شرق تايلاند وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، راجيا سموه -رعاه الله- لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يتنافي مع المبادئ والقيم الإنسانية كافة حسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في حضانة لرعاية الأطفال شمال شرق تايلاند وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.