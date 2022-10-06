بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 68.63 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 63ر68 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7180 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 95ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر378 مليون سهم عبر 17310 صفقات نقدية بقيمة 8ر242 مليون دينار (نحو 1ر784 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر20 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 3ر67 مليون سهم عبر 3230 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 6ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 26ر88 نقطة ليبلغ مستوى 55ر8040 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 في المئة من خلال تداول 3ر311 مليون سهم عبر 14080 صفقة بقيمة 3ر236 مليون دينار (نحو 2ر763 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 92ر30 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5535 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر0 في المئة من خلال تداول 5ر57 مليون سهم عبر 2357 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 41ر18 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (المعامل) و(البيت) و(امتيازات) و(تعليمية) و (سنام) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(بنك بوبيان) و (خليج ب) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (يوباك) و(صلبوخ) و( إنوفست) و(المساكن) و (عقار) من الأكثر انخفاضا.