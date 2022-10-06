يوم رياضي للسيدات لكرة الطائرة بمشاركة 50 لاعبة من نادي الكويت الرياضي والجيش الأمريكي بمناسبة اليوم العالمي للسلام واليوم العالمي "لا للعنف"

بمناسبة اليوم العالمي للسلام واليوم العالمي “لا للعنف” بالشراكة مع نادي الكويت الرياضي وكوني قوية والسفارة الأمريكية والجيش الأمريكي في الكويت نظم نادي الكويت الرياضي ومشروع كوني قوية يوم رياضي وبطولة صداقة لكرة الطائرة للسيدات بين فريق نادي الكويت الرياضي لكرة الطائرة للسيدات وفريق الجيش الأمريكي لكرة الطائرة للسيدات وكانت المشاركات من كل من معسكر عريفجان ومعسكر الإديرع وقاعدة الشيخ علي السالم الصباح وكان في مقدمة الحضور القائم بأعمال السفــــارة الأميركيــة في الكويت جيمـــس هولتسنايدر ومستشارة العلاقات العامة والشؤون الثقافية في السفارة الاميركية كريستي واتكنز.

العقيد مارتن ولقيموث – قائد معسكر عريفجان

العقيد دانييل سانتورو – قائد معسكر علي السالم

المقدم كريستوفر نولي – قائد بيورنغ (الاديرع) ورتبته في الانجليزي Lt. Colonel.

وشمل اليوم الرياضي على 3 مباريات ودية تمثلت مشاركة الفرق فيها على فرق مختلطة من كل من لاعبات نادي الكويت الرياضي والجيش الأمريكي واختتمت الفعالية بمباراة بين نادي الكويت الرياضي والجيش الأمريكي وحقق فيها فريق الجيش الأمريكي للسيدات الفوز بنتيجة متقاربة 25-23.

وفي ختام اليوم الرياضي تم تكريم اللاعبات المشاركات ولجنة الحكام المشاركة من الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة نوف العريني – فاطمة الكندري – أسماء العبيد – فاطمة الشطي واللاتي قمن بمجهود رائع وتحكيم مميز لادارة وتحكيم المباريات.

وصرح جيمـــس هولتسنايدر إنني سعيد برؤية هذه الكوكبة من السيدات الرائعات يمارسن الرياضة ويساهمن بإيصال رسائل جميلة وهي الرياضة والسلام .. انه ليس فقط يوم رياضي انه يوم نركز في على مفاهيم مختلفة واننا فخورين ان نكون شركاء في هذا الحدث المميز الذي يستضيفه نادي الكويت الرياضي والسيدة بلسم الأيوب والذي يعتبر شريكا مهما في البرامج الهادفة والفعالة المجتمعية والتنموية .

واضافت كريستي واتكنز ان مبادرة كل جندي سفير تعزز من تبادل الثقافات بين المجتمع الأمريكي والمجتمع الكويتي وان وجود شركاء مثل نادي الكويت الرياضي وكوني قوية مع البطلة الرياضية بلسم الأيوب يعكس حتما ابعاد هذا التعاون ومنها تمكين المرأة والعمل من أجل السلام واستخدام الرياضة كأداة للتنمية والشراكة الإجتماعية لقد كان يوما جميلا استمتعنا بكل لحظة ونتطلع للمزيد من التعاون في شراكاتنا المختلفة مع نادي الكويت الرياضي .

وصرحت بلسم الأيوب – عضو مجلس ادارة نادي الكويت الرياضي اننا حتما فخورين بتنظيم هذا الحدث العالمي الجميل بمشاركة شركاءنا من الجيش الأمريكي والسفارة الأمريكية في دولة الكويت .. هذا اليوم الذي نحتفل به بمعاني سامية ضمن اليوم العالمي للسلام واليوم العالمي لا للعنف يساهم في نشر مفاهيم رياضية واجتماعية وتنموية .. نحن لا نركز في نادي الكويت الرياضي فقط على الجانب الرياضي التنافسي البحت ولكننا ايضا نؤمن بأن الجانب الإجتماعي والثقافي للنادي مهم جدا والشراكات الدولية تثري كافة المجالات.

في هذا اليوم اننا نركز على جوانب عدة منها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ودور المرأة في عمليات السلام وتمكين المجتمع ومن خلال الرياضة واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و نستطيع تحقيق الكثير اذا استخدما الرياضة كأداة لتحقيق كل ما سبق ذكره .

دور تاريخي رائد للكويت في الرياضة والسلام

وأضافت بلسم الأيوب .. إذا عدنا للتاريخ فإننا نجد بأن الكويت كانت دائما سباقة في نشر السلام والمفاهيم الانسانية من خلال الرياضة والدليل هي بطولة الصداقة والسلام التي اطلقها الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح في عام 1989 ..كنت انا شخصيا من الطلبة والطالبات المشاركين فيها باللوحات الخلفية وان هذه التجربة غرست بالمجتمع معاييرا أساسية عن الدور الذي تلعبه دولة الكويت في تعزيز السلام.

واذا طرحنا تجربة عالمية تاريخية فإننا نستذكر الدور الرائد الذي قام به الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا عندما وحد الشعب الجنوب أفريقي من خلال بطولة الركبي عام 1995 البطولة التي استخدمها الزعيم نيلسون مانديلا لتوحيد الشعب الجنوب إفريقي بعد سنوات من الفصل العنصري .. والتي قيل فيها نحن لم نلعب فقط من أجل 60 ألف مشجع لقد لعبنا من أجل 43 مليون من الشعب الجنوب افريقي .. نحن شعب واحد.

وتحديدا في نادي الكويت الرياضي نحن نحرص على تعزيز دور الفعاليات العالمية والتوعية الإجتماعية والشراكات الأممية والتي تساهم في نشر المفاهيم والتغيير الإيجابي الإجتماعي.

خطوة فعالية في الرياضة النسائية في نادي الكويت الرياضي حرصنا ان نعلن رسميا عن تأسيس فريق كرة الطائرة للسيدات في حدثا مهما كهذا .. لقد قمنا بعمل خطة عمل لفريق كرة الطائرة للسيدات منذ العام الماضي وتأسس الفريق رسميا في مارس هذا العام .. فعليا قمنا بإعداد فريق رائع ولاعبات مميزات ونتطلع لتحقيق الانجاز وتمثيل نادي الكويت الرياضي رسميا في دوري السيدات لكرة الطائرة.

نحن فخورين جدا بالمستوى الفني العالي الذي قدمته لاعباتنا والوعي الثقافي المميز والروح الرياضية العالية ونتطلع ان نشهد معهن نجاحا مميزا في هذا الموسم . ان مفهوم تمكين المرأة في الرياضة لا ينحصر فقط في الجانب الرياضي والبدني .. انما ايضا بالدور الإجتماعي الذي نعززه من خلال الرياضة . إننا نؤسس جيلا واعدا من السيدات الشابات الملهمات لتكن قيادات رياضية مستقبلية يقدن حركة الرياضة الكويتبة الى جنب الرجل ويكونون جميعا شركاء في التنمية الوطنية.

يذكر ان بلسم الأيوب أسست مشروع كوني قوية لتمكين المرأة في 2015 عندما اطلقته بالتعاون مع الحملة العالمية للأمم المتحدة لانهاء العنف ضد المرأة وقد قدمت نموذجا فريدا لبرنامج تدريب الدفاع عن النفس للسيدات والفتيات في دولة الكويت .. شهد البرنامج نجاحا منقطع النظير واستمرت في عمل الدورات وورش العمل منذ ذلك الحين .. حصل كوني قوية على شراكات عالمية واليوم من اجل تفعيل مفهوم المساواة بين الجنسين اطلقت بلسم الأيوب كن قويا للرجل كذلك وهي تقوم بعمل برامج تدريبية رائعة وايضا كن قويا للأولاد وكوني قوية للفتيات والذي يركز على التوعية بمكافحة التنمر بالاضافة الى البرامج الاجتماعية والرياضية الهادفة.

ويعتبر نادي الكويت الرياضي شريكا فعالا لهذه المبادرات وهو يقدم نموذجا فريدا في دولة الكويت حول استخدام الرياضة للتمكين الإجتماعي.