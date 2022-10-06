رئيس الوزراء العراقي: من غير المقبول تأخر تشكيل حكومة جديدة كل هذه المدة

رئيس الوزراء العراقي: من غير المقبول تأخر تشكيل حكومة جديدة كل هذه المدة

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس عن استيائه من تأخر تشكيل حكومة جديدة في بلاده “كل هذه المدة” مجددا الدعوة للفرقاء السياسيين لحل الازمة بالحوار.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء اليوم عن الكاظمي قوله ان الانسداد السياسي في بلاده يجب ان يحل وينتهي لاجل العراق والعراقيين ولاجل بناء الدولة ومؤسساتها مؤكدا ان بلاده بحاجة الى حكومة جديدة وموازنة عامة وانه من غير المقبول غيابهما كل هذه المدة.

ورأى ان الحل يكمن في العودة الى طاولة الحوار ووضع الخلافات جانبا للخروج بحلول واقعية تنهي الازمة السياسية الراهنة والتي هي بالاساس ازمة ثقة لا تحل الا بالحوار الصريح والبناء.

ورغم مرور نحو عام على الانتخابات النيابية الاخيرة في العراق فإن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة في البلاد وعطلت البرلمان نحو شهرين.