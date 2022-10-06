رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب: نبذل كل جهد لرسم خريطة طريق أكثر قوة وتمكينا للمرأة العربية وخصوصا الكويتية

أكدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح أنها تبذل كل جهد لرسم خريطة طريق أكثر قوة وتمكينا للمرأة العربية عموما والكويتية خصوصا وأنها تعمل جادة والفريق المشارك معها على دعم المرأة أينما كانت.

وأعربت الشيخة حصة سعد العبدالله لوكالة الأنباء الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس بمناسبة تزكيتها مجددا رئيسة لمجلس سيدات الأعمال العرب للدورة السابعة على التوالي عن شكرها وتقديرها لسيدات الأعمال العرب كافة وأعضاء الهيئة العامة لمجلس إدارة (سيدات الأعمال العرب) خصوصا على هذه الثقة الكبير بإصرارهم على رئاستها للمجلس.

وعاهدت الجميع بالتفاني والعمل الدؤوب في سبيل تمكين المرأة ودعمها بعطاء أجمل وجهد أكبر والعمل على تأهيلها وتدريبها وإعدادها لسوق العمل بجدارة عالية مع التركيز على الاستثمار بشباب ورواد الأعمال تمهيدا لوضعهم على الطريق الصحيح وبناء حياة عملية جديدة لهم أكثر أمانا واستقلالا وعطاء.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من إعداد خطة المجلس والاستراتيجية المستقبلية لدور الانعقاد السابع للسنوات الأربع المقبلة (2022-2026) ركزت فيها على التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مع إيجاد الحلول الجذرية والسريعة لها والعمل على ترويج هذه المشاريع وضرورة انتشارها بسرعة كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية وبجدارة عالية.

ولفتت إلى أن مجلس سيدات الأعمال العرب رصد لهذه الأعمال جائزة نقدية يستحقها من يستوفي المعايير المحددة مشيرة إلى أهمية تنظيم وإقامة الموتمرات المتعددة الأهداف في عدد من الدول العربية حسب الاستعدادات المعدة لها مسبقا “متخذين من الخطة والاستراتيجية خريطة طريق لإعداد وتنظيم أقوى المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية وورش العمل التي لها أكبر الأثر في تأهيل الشباب وتقوية مكانتهم”.

ونوهت الشيخة حصة سعدالعبدالله بتجديد تزكية الكويتية خيرية الدشتي بمنصب الأمينة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب لسبع دورات متتالية أيضا مؤكدة استحقاقها لهذا المنصب بجدارة لتميزها الإداري ودورها القيادي في المجلس وكفاءتها في إدارة دفة العمل داخل المجلس بتناغم وتفان منقطع النظير مما ساهم في الارتقاء به وحصوله على مكانة عالية وبارزة عربيا وعالميا.

وكانت أعمال دور الانعقاد السابع (2022 – 2026) للجمعية العمومية لمجلس سيدات الأعمال العرب اختتمت في 29 سبتمبر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.