الأرصاد الجوية: الطقس مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر بحالة من استقرار الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تكون أقل من المعدل وبخاصة الحرارة الصغرى.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك عائد إلى وقوع البلاد بين خلايا من المنخفض الهندي الموسمي من ناحية الشرق وامتداد مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي وتزداد الرطوبة النسبية أحيانا خصوصا على السواحل مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا ورطبا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطب خصوصا على السواحل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة (6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب حتى الصباح الباكر ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.