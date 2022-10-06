الموقوفين

الداخلية: ضبط 3 اشخاص يقومون بالنصب والاحتيال وسرقة الاموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

6 أكتوبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع الامن الجنائي (إدارة مباحث محافظة الفروانية) تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص تخصصوا بالنصب والاحتيال وسرقة اموال المواطنين والمقيمين وذلك عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بنشر صور ومقاطع فيديو للأموال من فئة الدولار الأمريكي وإيهام المجني عليهم بأن تلك الأموال خاصة لهم، وعند الإتفاق لتحويل تلك المبالغ من الدولار إلى الدينار الكويتي يقوم المتهمين بإعطائهم أوراق بيضاء وسرقة المبالغ منهم والهروب.

المصدر
وزارة الداخلية
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6 أكتوبر، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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