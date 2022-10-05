دوري أبطال أوروبا: ريال وسيتي على مشارف ثمن النهائي وفوز أول لتشلسي ويوفنتوس

دوري أبطال أوروبا: ريال وسيتي على مشارف ثمن النهائي وفوز أول لتشلسي ويوفنتوس

حقق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الأهم ووضع قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-1 الأربعاء على ملعب “سانتياغو برنابيو” في مدريد في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البرازيليان رودريغو (13) وفينيسيوس جونيور (28) هدفي ريال مدريد، وألكسندر زوبكوف (39) هدف شاختار دانييتسك.

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات التي توقفت الأحد عند ستة متتالية في الدوري وتسعة في مختلف المسابقات عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1-1 في الدوري.

وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14)، فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط امام شاختار دانييتسك.

كما هو الفوز الخامس للريال على شاختار دانييتسك في سبع مواجهات بينهما بعدما أوقعته القرعة معه للمرة الثالثة تواليا في دور المجموعات والرابعة في تاريخ مشاركاتهما في البطولة، مقابل خسارتين كانتا موسم 2020-2021، عندما سقط على ملعب سانتياغو برنابيو 2-3 في الجولة الثالثة، وصفر-2 في كييف.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في العاصمة البولندية وارسو.

وعاد صانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش عقب تعافيه من الاصابة وجلس على دكة البدلاء، فيما استمر غياب حارس المرمى العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

ونجح رودريغو في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يسار الحارس أناتولي تروبين (13).

ومرر الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة الى القائد الهداف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية تصدى لها الحارس توربين وشتتها الدفاع (25).

وعزز فينيسيوس تقدم النادي الملكي اثر هجمة منسقة تبادل خلالها الفرنسي أوريليان تشواميني ومواطنه بنزيمة وفالفيردي ورودريغو الكرة بلمسة واحدة قبل أن يمررها الأخير إلى مواطنه المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه على يمين تروبين (28).

وأبعد المدافع فاليري بوندا من باب المرمى كرة قوية لفينيسيوس من مسافة قريبة (32)، ثم أبعد توربين بيسراه كرة عكسية للاعب نفسه من مسافة قريبة الى ركنية (34).

وأهدر بنزيمة فرصة سهلة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب لدافيد ألابا أمام المرمى فتابعها برعونة بين يدي الحارس توربين (35).

ونجح شاختار دانييتسك في تقليص الفارق خلافا لمجريات اللعب عندما مرر بوغدان ميخايليتشنكو كرة عرضية داخل المنطقة تابعها زوبكوف “على الطاير” بيسراه على يمين مواطنه أندري لونين (39).

وجرب فالفيردي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس توربين الى ركنية (52).

وحرم القائم الأيسر البديل ماركو أسنسيو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما رد تسديدته من مسافة قريبة اثر تمريرة من بنزيمة.

لايبزيغ ينعش آماله

وأنعش لايبزيغ آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة عندما تغلب على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 في لايبزيغ.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي “جوتا” (47) هدف سلتيك.

وهو الفوز الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتالتين أمام شاختار دانييتسك وريال مدريد، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

ويحل لايبزيغ الذي سجل هدفين ألغيا بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، ضيفا على سلتيك الثلاثاء المقبل في غلاسكو في الجولة الرابعة.

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بإصابة حارس مرماه الدولي المجري بيتر غولاتشي (10) فترك مكانه ليانيس بلاشفيخ (13).

وافتتح نكونكو التسجيل عندما تلقى كرة على خلف الدفاع من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة فوق حارس المرمى الدولي الانكليزي السابق جو هارت داخل المرمى الخالي (18) لكنه الغي بعد اللجوء لـ”في أيه آر” بداعي التسلل على الدولي الفرنسي.

وفعلها نكونكو بالطريقة ذاتها بعد تسع دقائق عندما تلقى كرة خلف الدفاع من سيلفا بعد مجهود فردي رائع للأخير من هجمة مرتدة فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس هارت قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي مفتتحا التسجيل (27).

ونجح سلتيك في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر جوتا اثر تمريرة داخل المنطقة من الدولي الياباني كيوغو فوروهاشي فتابعها داخل المرمى الخالي (47).

ومنح الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي التقدم مجددا للايبزيغ بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد انه ألغي مجددا بعد اللجوء الى “في أيه آر” بسبب تسلل سيلفا الذي منع الرؤية عن الحارس هارت (61).

وكفَّر سيلفا عن تسببه في إلغاء هدف سوبوسلاي بتسجيله الهدف الثاني بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة من الدولي المجري الذي استغل تمريرة خاطئة من هارت فهيأها للدولي البرتغالي داخل المنطقة فسددها زاحفة على يمين الحارس الإنكليزي (65).

ووجه لايبزيغ الضربة القاضية لسلتيك بإضافته الهدف الثالث عندما مرر نكونكو كرة عرضية إلى المدافع الفرنسي محمد سيماكان المتوغل داخل المنطقة دون رقابة فمررها “على الطاير” بيمناه إلى سيلفا الذي هيأها لنفسه بيسراه أمام المرمى وتابعها بالقدم ذاته على يمين هارت (77).

هالاند يواصل هوايته التهديفية

واصل المهاجم الدولي النروجي هوايته التهديفية بثنائية من خماسية الفوز على كوبنهاغن الدنماركي 4-صفر الأربعاء على ملعب الاتحاد في مانشستر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل هالاند الهدفين في الدقيقتين 7 و32 رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كما عزز هالاند غلته في المسابقة القارية العريقة برصيد 28 هدفا في 22 مباراة بمعدل 1.27 هدفا في المباراة الواحدة حسب “أوبتا” للإحصائيات.

وجاءت ثنائية هالاند عقب ثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد (6-3) الأحد في الدوري الإمكليزي، وكانت الثالثة في ثلاث مباريات بيتية متتالية لفريقه.

وسجل المدافع الجورجي دافيت خوتشولافا الهدف الثالث لسيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، واضاف الدولي الجزائري رياض محرز الرابع من ركلة جزاء (55)، قبل أن يختم الأرجنتيني جوليان ألفاريس المهرجان بهدف خامس (76).

وأراح المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا هالاند عقب الشوط الأول ودفع بالواعد كول بالمر مكانه.

وهو الفوز الثالث تواليا لمانشستر سيتي في المجموعة فعزز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط وبات بحاجة الى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يلهث وراء باكورة ألقابه بها علما بأنه خسر نهائي عام 2021 امام مواطنه تشلسي الانكليزي.

ويتفوق سيتي بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه اشبيلية الاسباني 4-1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وأبقى بيب غوارديولا على ثلاثة ركائز أساسية في التشكيلة على مقاعد البدلاء وهم مواطنه رودري والبلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودن، مانحا الفرصة لمواطنه سيرخيو غوميس ومحرز وألفاريس، وكان الأخيران عند حسن ظنه بتسجيل كل منهما لهدف مع تمريرة حاسمة للجزائري.

وبكر سيتي بالتسجيل عندما مرر الدولي البرتغالي جواو كانسيلو كرة عرضية داخل المنطقة سددها هالاند قوية بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس البولندي كميل غرابارا (7).

وكاد هالاند يعزز تقدم الـ”سيتيزنس” بكرة رأسية من مسافة قريبة اثرة تمريرة عرضية لمحرز تصدى لها الحارس غرابارا (16).

وتابع غرابارا تألقه بإبعاده كرة قوية للدولي الألماني إلكاي غوندوغان من خارج المنطقة (19)، ثم تصدى ببراعة لتسديدة قوية للدولي النروجي من مسافة قريبة (23)، وحوَّل أخرى لجاك غريليش من داخل المنطقة الى ركنية (24).

وأضاف هالاند الهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية لسيرخيو غوميس من خارج المنطقة فتابعها داخل المرمى الخالي (32).

دورتموند يقسو على اشبيلية

وزادت متاعب الضيوف عندما سجل مدافعهم خوتشولافا الهدف الثالث بالخطأ في مرماهم (39).

وحصل سيتي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة المدافع الإسباني أيميريك لابورت داخل المنطقة من المدافع النيوزيلندي ماركو ستامينيتش فانبرى لها محرز على يمين الحارس (55).

وختم ألفاريس المهرجان بهدف خامس اثر تمريرة من مسافة قريبة لمحرز تابعها داخل المرمى الخالي (76).

وفي المباراة الثانية، حسم بوروسيا دوتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية.

ومنح المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو التقدم للفريق الألماني اثر جود بيلينغهام تمريرة من الدولي الإنكليزي (6)، وأضاف الأخير الهدف الثاني اثر تمريرة من صالح أوزكان (41)، قبل أن يسجل كريم أدييمي الثالث اثر تمريرة من يوسف موكوكو (43).

وسجل المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري هدف الشرف لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يعيد يوليان براندت الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع للضيوف (75).

تشلسي يصطاد ميلان

سقط نادي ميلان الإيطالي في فخ مضيفه تشلسي الإنكليزي وخسر أمامه بثلاثية نظيفة، ليعيد خلط الأوراق في المجموعة الخامسة التي بات نادي سالزبورغ النمسوي في صدارتها بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي -صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تشلسي كل من الفرنسي ويسلي فوفانا (24)، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (56) وريس جيمس (62).

وهو الفوز الأول للنادي اللندني الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة عن ميلان الثالث، فيما تصدّر سالزبورغ بخمس نقاط وتذيّل دينامو زغرب المجموعة بثلاث.

ودخل تشلسي المباراة منتشياً بفوزه الأول بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر عندما حسم لقاء الدربي مع جاره كريستال بالاس 2-1 في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت هذه المباراة الثانية لتشلسي بقيادة بوتر في المسابقة القارية العريقة عقب تعادله المخيب أمام سالزبورغ 1-1 في أول مباراة له معه عقب إقالة الألماني توماس توخل إثر الخسارة أمام دينامو زغرب صفر-1 في الجولة الأولى.

وبدأ تشلسي رحلة إنعاش آماله في بلوغ دور الـ16 في الدقيقة 24 من المباراة، عندما أنقذ حارس ميلان الروماني كيبريان تاتاروسانو رأسية البرازيلي تياغو سيلفا، فيستغل فوفانا الدريكة داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشباك.

وغادر فوفانا بعد عشر دقائق المباراة لإصابة عضلية في فخذه.

لكن الشوط الثاني كان حاسماً لتشلسي عندما ضاعف النتيجة في الدقيقة 56 عبر أوباميانغ الذي تابع في المرمى عرضية من جيمس.

وأنهى جيمس نفسه المباراة في الدقيقة 62 عندما تلقى تمريرة من رحيم سترلينغ وسددها قوية في سقف المرمى، محرزاً الهدف الثالث.

سالزبورغ يتصدّر

وكان سالزبورغ اعتلى صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف سجّله السويسري نواه أوكافور من ركلة جزاء (71)، ليرفع رصيد فريقه إلى خمس نقاط في المركز الأول.

وهذا الفوز هو الأول للنادي النمسوي في دور المجموعات هذا الموسم، بعد تعادله مع ميلان وتشلسي بالنتيجة نفسها 1-1 في الجولتين السابقتين.

لكن سالزبورغ سجّل مباراته العاشرة من دون خسارة في كل المسابقات، كما هذه هي المباراة السادسة توالياً التي يفوز فيها على أرضه.

في المقابل، مني دينامو رغرب بخسارته الثانية توالياً في المسابقة القاريّة الأم، بعدما فاز افتتاحاً على تشلسي بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام ميلان 1-3.

قمة بنفيكا وسان جرمان تنتهي بالتعادل

فشل ناديا بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في فك شراكة صدارة المجموعة الثامنة وتحقيق مبتغاهما بفوز ثالث توالياً بانتهاء قمتهما بالتعادل 1-1 الأربعاء في الجولة الثالثةلمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما حقق يوفنتوس الإيطالي انتصاره الأول وأنعش آماله في المنافسة.

وتقدم سان جرمان بهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، قبل أن يدرك بنفيكا التعادل بهدف سجله مواطنه المدافع دانيلو بيريرا بالخطأ في مرمى فريقه الفرنسي (41).

وحصد الفريقان نقطة لكل منهما وواصلا صدارة المجموعة بسبع نقاط وسيلتقيان في قمة نارية الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة على ملعب بارك دي برانس، بفارق أربع نقاط أمام يوفنتوس الفائز على مكابي حيفا الإسرائيلي 3-1.

وافتتح سان جرمان التسجيل من أول فرصة حقيقة له في المباراة التي سيطر عليها أصحاب الأرض، بعد عمل جماعي رائع وتناقل للكرة بين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي وميسي الذي حوّل الكرة بتسديدة رائعة في المرمى (22).

وقبل انتهاء الشوط الأول، انكسر تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بالنيران الصديقة، عندما حوّل المدافع بيريرا عرضية بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض تعادلاً.

ورغم ضغط سان جرمان في الشوط الثاني، انتهت المباراة بالتعادل.

فوز أول ليوفنتوس

وفي المباراة الثانية، استعاد يوفنتوس توازنه بعدما حقق فوزه الأول بدور المجموعات وهذه المرة على حساب مكابي حيفا 3-1.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من الفرنسي أدريان رابيو (35 و83) والصربي دوسان فلاهوفيتش (50)، بثلاث تمريرات حاسمة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وسجّل يوفنتوس بالتالي نقاطه الثلاث الأولى وتمركز ثالثاً في المجموعة.

وافتتح “السيدة العجوز” التسجيل في الدقيقة 35، بعد هجمة بدأها الكولومبي خوان كوادرادو لتصل إلى دي ماريا على مشارف منطقة الجزاء، فمرر كرة على طبق من ذهب إلى رابيو لينفرد بالمرمى ويحرز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 50، نجح فلاهوفيتش في مضاعفة النتيجة لـ”بيانكونيري” بعد مرتدة سريعة استلم فيها دي ماريا الكرة في منتصف الملعب ومرر كرة متقنة إلى فلاهوفيتش الذي انفرد بالمرمى وأسكن الكرة الشباك.

وقلّص مكابي حيفا النتيجة في الدقيقة 75 عن طريق دين دافيد، قبل أن يعود دي ماريا للتألق في الدقيقة 83، عندما نفذ ركنية سقطت على رأس رابيو وحولها في الشباك.