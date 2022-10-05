صورة أرشيفية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

5 أكتوبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أربعة اخرين بجروح مختلفة إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة (دير الحطب) شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي إن الشاب علاء زغل (21 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس أطلقه عناصر جيش الاحتلال الاسرائيلي في (دير الحطب) شرق نابلس.

وأضافت أن أربعة فلسطينيين آخرين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال أثناء الاقتحام بينهم اثنان من الصحفيين وجميعهم يتلقون العلاج في مستشفى (رفيديا) بنابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل كثيف أثناء اقتحام البلدة وحاصر أحد المنازل فيها كما أغلق الطريق المؤدية إلى قرى فلسطينية مجاورة.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2022
0 22 أقل من دقيقة

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