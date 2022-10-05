أنقرة تستدعي السفير السويدي لديها بسبب “برنامج تلفزيوني عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها”

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء السفير السويدي لدى أنقرة ستافان هيرستروم إلى مقر الوزارة على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية حسب ما نقلته وكالة (أناضول) أن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي إلى مقر الوزارة وأعربت عن استيائها الشديد على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي السويدي (إس تي في) عرض محتوى مسيئا لتركيا والرئيس أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “تم التأكيد على أنه لا يمكن قبول التعبيرات التي تجاوزت الحدود والمشاهد المسيئة (على التلفزيون السويدي) الموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا” مضيفة أن مثل هذا المنشور لا يمكن تبريره في إطار حرية التعبير والصحافة.