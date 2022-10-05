سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة

5 أكتوبر، 2022
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عصر اليوم بدار يمامة العامر سمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع لسموه الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة وقد بارك سموه هذا الاختيار وزوده سموه حفظه الله بتوجيهاته السديدة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح متطلعا سموه إلى المزيد من التعاون بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه الخير للوطن وللمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2022
0 76 أقل من دقيقة

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