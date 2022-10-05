الكويت والمالديف توقعان مذكرة تفاهم لتحقيق المرونة بتشغيل الخدمات الجوية

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مذكرة تفاهم مع سلطات الطيران المدني بجمهورية المالديف اليوم الأربعاء لتحديث الأمور التشغيلية وتحقيق أقصى مرونة في تشغيل الخدمات الجوية بما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

وقال رئيس (الطيران المدني) الشيخ عبدالله على العبدالله الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المذكرة تأتي ضمن سياسة الإدارة لفتح الأجواء وتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع الدول الأخرى وتيسير تشغيل شركات الطيران التجارية للركاب والشحن التابعة لكلا البلدين.

وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أن المذكرة تأتي أيضا بهدف ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية بما يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين وتشجيع التبادل التجاري بين الكويت والمالديف والسعي نحو فتح أسواق عالمية جديدة لخدمة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي.

وذكر أن هذه المباحثات عقدت خلال الجولة الثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة الكويت وجمهورية المالديف اثناء انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى 7 أكتوبر الجاري في مدينة مونتريال الكندية.

وأشار الشيخ عبد الله لصباح إلى أنه تم خلال المذكرة تحديث ترتيبات التشغيل بين البلدين إذ تأخذ بالاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن.

وبين أن أهم نتائج المباحثات تمثلت بالاتفاق على إزالة القيود التشغيلية على جدول الطرق وعلى ترتيبات الرمز المشترك بين البلدين وفتح عدد الرحلات بأي نوع من الطائرات دون قيود.