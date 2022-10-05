“الأوقاف”: جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم ستنطلق الأربعاء المقبل برعاية سامية

“الأوقاف”: جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم ستنطلق الأربعاء المقبل برعاية سامية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي انطلاق النسخة ال11 لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته يوم الأربعاء المقبل برعاية أميرية سامية.

وأضاف عمادي الذي يرأس اللجنة العليا للجائزة بنسختها ال11 خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للاعلان عن المسابقة انها تتميز عن سائر مسابقات القرآن في العالم بشهادة دولية من قبل حفاظ مشاركين ومحكمين مؤكدا الرعاية السامية التي توليها القيادة السياسية لهذه الجائزة وبدعم الحكومة لمختلف المسابقات والأنشطة القرآنية.

وأوضح أن الجائزة تتضمن عدة فعاليات أهمها ورش علمية وورش قرآنية ومحاضرات وبرنامج الاقراء بالإضافة إلى إقامة معرض.

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور فهد الجنفاوي ان المسابقة هي من أعظم الأعمال التي تقوم بها وزارة الاوقاف لتحقيقها الامن المجتمعي من خلال المساجد والمحاضرات والأعمال التوعوية.

وأشار الجنفاوي إلى أنه تم مخاطبة 76 للمشاركة في المسابقة موضحا انه سيتم اجراء اختبارات أولية للمتسابقين واستخراج تأشيرات لهم وللضيوف والتنسيق مع جهات داخل الكويت وخارجها للمشاركة في المعرض على هامش فعاليات الجائزة.

ومن جهته قال مراقب شؤون القرآن الكريم ورئيس لجنة أمانة سر الجائزة ناصر الكندري “ان رغم الظروف والتحديات خلال جائحة (كورونا) إلا أن رؤية وأهداف الجائزة النبيلة دعتنا للثبات والاستمرار”.

وأكد الكندري على ضرورة ابراز الوجه الحضاري للكويت كراعية للقرآن الكريم على مستوى العالم وتكريم الشخصيات البارزة التي تعمل على خدمة القرآن.

يذكر انه كان من المقرر انطلاق الجائزة بدورتها ال11 في عام 2020 وتم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.