“الإعلام” بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع “كونا” لتبادل الخبرات بين الجانبين

أعلنت وزارة الإعلام أنها بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأفادت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحفي بأن وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي عقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعا مع مدير عام وكالة الأنباء الكويتية بالتكليف محمد المناعي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بحثا خلاله سبل التعاون ومن بينها تولي وزارة الاعلام تأهيل وتدريب العاملين في الوكالة على التقديم التلفزيوني للاستفادة من مراسلي (كونا) في العواصم المختلفة للعمل كمراسلين لتلفزيون دولة الكويت.

وأشارت مراد إلى أن المسؤولين في وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية أكدوا خلال الاجتماع أهمية هذا التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأضافت أن هذا التعاون يأتي ترجمة لما جاء في استراتيجية وزارة الإعلام من اهتمام الوزارة بالصناعات الإبداعية والبيئة الإيجابية التي تحقق تكامل المنظومة الإعلامية وضرورة تعزيز النهج التشاركي بين الوزارة والجهات ذات الصلة.