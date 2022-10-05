الوزير الجلاوي: الاطلاع على تجربة السعودية في رقمنة الوثائق

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المستشار جمال الجلاوي اليوم الأربعاء إنه تم الاطلاع على تجربة السعودية في رقمنة الوثائق بما يخدم عملنا ويطوره.

وأضاف الوزير الجلاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة إلى وزارة العدل السعودية “ان لوزارة العدل السعودية تجربة ممتازة في عملية الأرشفة الالكترونية والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي ومعالجة الوثائق وحفظها حيث اطلعنا على اهم ما تم انجازه والمعوقات التي واجهوها وكيفية حلها”.

وأشاد بتجربة مركز (رقمنة الثروة العقارية) الذي توجد به أحدث التكنولوجيا في نقل الوثائق وترميمها وتخزينها وارشفتها بشكل رقمي.

وشدد على أهمية مثل هذه الزيارات للاستفادة من تجارب الأشقاء في المملكة وخبراتهم مؤكدا الحرص على استمرار التعاون بين الوزارتين وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين وتطوير أنظمة العمل فيهما.

وأعرب الجلاوي عن خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل على حفاوة الاستقبال والضيافة وتقديم كل المعلومات وتسهيل كل ما يلزم لأجل انجاحها والاستفادة بشكل كبير متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة في ظل قيادتها الرشيدة.

وكان الوزير الجلاوي ترأس أمس الثلاثاء وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع ال32 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس.