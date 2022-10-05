سمو أمير البلاد: نحن مع الدستور والقانون ولا بد من الوفاء بمتطلبات شعبنا

أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحرص على التمسك بالدستور والقانون وتلبية احتياجات الشعب.

جاء ذلك في كلمة لسموه رعاه الله لدى استقباله قبل ظهر اليوم بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله حيث أحاط سموه رعاه الله بالأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وفيما يلي نص الحوار:

سمو أمير البلاد: “نبي الإصلاح سموك تعرف حنا نصلح ما نبي نهدم وفي بعض من اللي يشوش ويعمل تشويش على أساس الحكومة الجديدة او النظام الجديد يتغير حنا مع الدستور ومع القانون ونمشي نفس الوضع اللي يتطلب فيه متطلبات شعبنا لازم نوفيه ونكمل عليه كل الطلبات اللي هم يعني يعانون منها لازم الحكومة تنفذه ان شاء الله… وانت على راسهم انك تقدر ايضا تلتقي مع اخوانك وتبحثون كل هذي المواضيع اللي تهم المواطن أنا يهمني المواطن وراحته لا يقول ان النظام الجديد الحين ما عملي شي… لا. ابي يعرف ان النظام الجديد جاء على اساس ينظم حال ويساعد كل محتاج من شعبه والاصلاح اللي يبي يقدمه لشعبه والله يوفق الجميع وإن شاء الله في لقاءاتك مع إخوانك الاعضاء تقدرون تبحثون هذه الاوضاع اللي يتطلبها الشعب ويعاني منها شوي.. أنكم توفرونها له هذا شئ بسيط تحت امرتكم ان شاء الله فيكم البركة تقدرون تحملون كل واجب يمليه عليكم والله يوفق الجميع ان شاء الله لخدمة الوطن”.

سمو ولي العهد: “السمع والطاعة ثم السمع والطاعة مني ومن الحكومة ومن شعبك الاصيل الوفي ومن اخواني الذين نجحوا نوابا عن الامة في مجلس الأمة ما نقول الا السمع والطاعة”.

سمو أمير البلاد: “بارك الله فيكم وان شاء الله التوفيق والصحة والله يوفقهم ان شاء الله في خدمة وطنهم”.

سمو ولي العهد: ” ستسمع ان شاء الله ما يسرك من تعاون بين عيالك الوزراء وسمو رئيسهم واخوانك وأبنائك أعضاء المجلس الذين اختارتهم الأمة وصلتهم أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة”.

سمو أمير البلاد: “إن شاء الله”

سمو ولي العهد: “إن شاء الله يا طويل العمر انك تقوم بالسلامة والصحة والعافية وتلتقي واياهم وجها لوجه”.

سمو أمير البلاد:”إن شاء الله”

سمو ولي العهد: “متى ما إن شاء الله تمت فحوصاتك يا طويل العمر”.

وخلال استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد لسمو ولي العهد حفظه الله بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء قال سمو ولي العهد: “أنا أستأذن سموك اليوم سأوقع مرسوم ولدنا أحمد النواف برئاسة الحكومة الجديدة بعد إذن سموك التي عرضت على سموك وأخذت الموافقة منك فاليوم لا بد أنا أوقعه فأوقعه جدامك (أمامك) حتى أتحمل مسؤوليتي أمام الله وأمامك وأمام الشعب الوفي”.