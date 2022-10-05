وكيل الحرس الوطني يدشن مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات

دشن وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الاربعاء (مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني) في الرئاسة العامة للحرس الوطني.

وأوضح الفريق الرفاعي في بيان صحفي للحرس أن المركز يحقق الربط الآلي مع أجهزة الدولة والاستجابة السريعة في مواجهة الطوارىء.

وأضاف أن المركز يسهم كذلك في تعزيز جهود الحرس بإسناد أجهزة الدولة عبر الربط الآلي مع الوزارات والمؤسسات لا سيما الموقعة على بروتوكولات تعاون مع (الحرس) وإدارة العمليات المشتركة وتنسيق الجهود في مواجهة الأزمات وحالات الطوارىء.

ونقل الرفاعي إلى الحضور تحيات راعي الحفل سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي نراه اليوم واقعا ملموسا جاء بفضل رؤية القيادة في أهمية الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني حمايتها.

من جانبه أكد المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع وفق البيان أهمية المركز في إحكام السيطرة من خلال أنظمة المراقبة والتحكم للوصول إلى أعلى درجات الانضباط في المعسكرات ومواقع المسؤولية إضافة إلى سرعة تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية والإسنادية بربط جميع الأنظمة بمركز تحكم رئيسي.

ولفت شجاع إلى أن الأزمات التي شارك الحرس الوطني في مواجهتها مع مؤسسات الدولة مثل أزمة كورونا ومعالجة آثار الأمطار وإخماد الحرائق الكبرى أبرزت الحاجة إلى مركز متطور لتحقيق التكامل مع وزارات ومؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات.

وبين أن القيادة وجهت ببلورة هذا المركز الذي اكتمل إنشاؤه وتزويده بالقدرات المختلفة في وقت قياسي.

وحضر حفل التدشين كبار القادة وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام وشركة البترول الوطنية.