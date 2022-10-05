الهيئة العامة للرياضة تطلق لائحة ضوابط الاحتراف الرياضي الجديدة

أطلقت الهيئة العامة للرياضة اليوم الاربعاء لائحة ضوابط الاحتراف الرياضي الجديدة التي تربط الدعم المادي وحصة اللاعبين بالإنجاز وبالمستوى الفني ليكون حافزا للفريق أو اللاعب في مختلف الالعاب الاولمبية لتحقيق أفضل النتائج محليا وخارجيا.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف وعضو اللجنة العليا لمراجعة اللوائح والنظم للهيئات الرياضية محمود أبل في مؤتمر صحفي إن استراتيجية الهيئة للأعوام (2022 -2028) التي أطلقتها في وقت سابق تعتمد على تسخير الموارد والنظم لتنمية ورعاية النشاط الرياضي ورفع قدرات وطاقات الشباب وتنظيم بيئة العمل الرياضي بالبلاد.

وأضاف أبل أن اللائحة الجديدة تعزز من رياضة المرأة عبر فرض نسبة لها من حصة الاتحادات والاندية المتخصصة اذ تمت اضافة لعبة كرة القدم الصالات النسائية فضلا عن دعم اللاعبة الكويتية الممارسة للألعاب الدولية والأولمبية.

وأوضح أنه تم استحداث الاحتراف الأشمل لكرة القدم بمبلغ 800 دينار للاعب شهريا اضافة الى منحه تفرغا موسميا مشيرا الى أن الهيئة تسعى لتحفيز الرياضيين للعمل والعطاء ورفع علم الكويت خارجيا في المحافل الرياضية.

وبين أنه تم اشراك اللجنة الأولمبية الكويتية لضم اللاعبين واللاعبات المستحقين الذين لم يشملهم الدعم وكذلك اللجنة البارلمية الخاصة باللاعبين من ذوي الاعاقة لتحديد اللاعبين المستحقين للدعم متمنيا أن تنجح هذه الخطوة بتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانجازات للرياضة الكويتية.

ولفت إلى أن التعديل يكون سنويا على اللائحة بالزيادة أو النقصان بالنسبة للألعاب والحصص وفق المعطيات والتطورات للمستوى الفني والرياضات المحلية بالأولمبياد والأسياد وكذلك الاعتمادات المالية ويتم رفعها لاعتمادها من قبل مجلس ادارة الهيئة أو من يفوضه المجلس.