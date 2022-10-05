سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد حيث أحاط سموه بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد حيث أحاط سموه بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

5 أكتوبر، 2022
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قبل ظهر اليوم بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله حيث أحاط سموه رعاه الله بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجراها سموه مع كل من: معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة السابق ومعالي أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقد أثنى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على جهود سمو ولي العهد المقدرة كما زوده بتوجيهات سموه السديدة والرشيدة سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى التوفيق للجميع لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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