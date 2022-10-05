الكويت تفوز بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لأربعة أعوام مقبلة

الكويت تفوز بمقعد بمجلس الاتحاد التابع للاتحاد الدولي للاتصالات لأربعة أعوام إضافية أعوام

5 أكتوبر، 2022
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فازت دولة الكويت بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لمدة أربعة أعوام مقبلة من خلال الانتخابات التي أجريت في مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد حاليا بالعاصمة الرومانية (بوخارست).

وقال رئيس الوفد الكويتي الى المؤتمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن فوز الكويت بمقعد (الاتصالات) “دليل على ثقة الدول الأعضاء وأهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الكويت متمثلة بالهيئة على المستويين الاقليمي والدولي”.

وأعرب العمر عن سعادته بحصول الكويت على هذا المقعد عبر فوزها في انتخابات مجلس (الاتصالات) التي أجريت ضمن مؤتمر المندوبين المفوضين أمس الأول وتستمر أعماله حتى ال14 من أكتوبر الجاري.

يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد كل أربعة أعوام هو أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد ويمثل الحدث الرئيسي الذي تقرر فيه الدول الأعضاء دور المنظمة في المستقبل ويحدد قدرة المنظمة على التأثير على تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2022
0 30 دقيقة واحدة

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