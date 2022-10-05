بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 62.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر62 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7249 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87ر0 في المئة.

وتم تداول 11ر257 مليون سهم عبر 15276 صفقة نقدية بقيمة 9ر75 مليون دينار (نحو 230 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر18 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5395 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 2ر136 مليون سهم عبر 5291 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار (نحو 2ر40 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر80 نقطة ليبلغ مستوى 81ر8128 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة من خلال تداول 8ر120 مليون سهم عبر 9985 صفقة بقيمة 6ر62 مليون دينار (نحو 6ر189 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر35 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5566 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 64ر0 في المئة من خلال تداول 6ر119 مليون سهم عبر 4035 صفقات نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 9ر36 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (أهلية ت) و(المنار) و(ع عقارية) و(دبي الأولى) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(صناعات) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (تجارة) و(وثاق) و(منازل) و(تعليمية) من الأكثر انخفاضا.