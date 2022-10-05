الداخلية: ضبط شخص وبحوزته 24 الف حبة لاريكا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مهربيها ومروجيها مستمرة.

وفي التفاصيل، أنه وأثناء قيام نقطة تفتيش بمهامها الأمنية في منطقة تيماء، أوقف شخث مركبته وهي في وضع التشغيل قبل النقطة الأمنية ولاذ بالفرار جريا على الأقدام، فتمت متابعته من قبل افراد النقطة وضبطه، وبتفتيش المركبةعثر على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 24 الف حبة لاريكا.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر واعترف أنها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه أحيل والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.