أكثر من 500 جريح في زلزال في شمال غرب إيران

أكثر من 500 جريح في زلزال في شمال غرب إيران

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5,4 درجات وقع الأربعاء في شمال غرب إيران، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي إن “الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى”.

وأضاف أن الزلزال وارتداداته “دمر خمسين منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة”.

وبث التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 03,30 (00,00 ت غ).

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية إن “الكهرباء والمياه قطعتا في القرى” بالقرب مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.