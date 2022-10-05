رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

5 أكتوبر، 2022
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جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الدستور.
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 ه الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
  • وبعد المشاورات التقليدية.

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 5 أكتوبر 2022 م.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2022
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