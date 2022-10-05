اليعقوب: التعليم هو عماد التقدم في الدول والمجتمعات وأحد أهم أسس الأمن المجتمعية ومن أهم ركائزه الرئيسة هو المعلم

اليعقوب: التعليم هو عماد التقدم في الدول والمجتمعات وأحد أهم أسس الأمن المجتمعية ومن أهم ركائزه الرئيسة هو المعلم

تقدم وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب لجميع أعضاء الهيئة التعليمية بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من اكتوبر من كل عام.

وقال الدكتور اليعقوب في كلمه له بهذه المناسبة، إن التعليم هو عماد التقدم في الدول والمجتمعات وأحد أهم أسس الأمن المجتمعية، ومن أهم ركائزه الرئيسة هو المعلم، فهو شريك استراتيجي في منظومة العملية التعليمية.

وأضاف اليعقوب: إن الاحتفال بمهنة المعلم يعني نشر الوعي حول قضاياه، والتأكيد على احترامه وتقدير دوره وتقييم وتحسين ظروفه، وإتاحة الفرص للنظر بأحواله المهنية والشخصية، فشكرا لجميع المعلمين والمعلمات على كل الجهود المبذولة والمقدرة والمشكورة.

وأكد الدكتور اليعقوب على أن المعلم الذي يعلم الناس الخير تستغفر له الملائكة كما جاء في الحديث الشريف (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر؛ ليصلون على معلمي الناس الخير)، لافتا إلى أنه من صفات المعلم الناجح الرحمة، والتشويق وإثارة الفضول لدى أبناءنا الطلبة، وتحديد الأهداف، والمرونة، والتواصل الفعّال، المهارة في استخدام الوسائل التعليمية.

واختتم اليعقوب كلمته قائلًا: الشكر موصول لجميع المؤسسات التربوية وجميع معلمينا، سدد الله خطاكم وتقبل جميع أعمالكم.