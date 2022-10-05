الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا نهائيا

5 أكتوبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا “في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي”.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، مؤكدا انها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء على عجل.

في أعقاب ذلك، واجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
5 أكتوبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

زيلينسكي يؤكد تحقيق مكاسب سريعة في الجنوب وتحرير “عشرات” البلدات

5 أكتوبر، 2022

البحرية الأميركية تدشّن حاملة طائرات كلّف بناؤها 13 مليار دولار

5 أكتوبر، 2022

غروسي ينفي وجود خطر أمني على محطة زابوريجيا

4 أكتوبر، 2022

روسيا تتوقع حصاد محصول أكبر من الحبوب بعد ضم أراض أوكرانية

4 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى