إيلون ماسك

تويتر يؤكد تسلمه من ماسك عرضا للاستحواذ على المنصة بالسعر الأصلي

5 أكتوبر، 2022
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أبلغ تويتر الهيئات الأميركية الناظمة الثلاثاء تسلمه خطابا من إيلون ماسك يذكر فيه إنه سيمضي قدما في الاتفاق الذي وقعه هذا العام للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكد تويتر في تغريدة أن “نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54,20 دولارا للسهم الواحد”، مشيرا الى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة.

وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع اليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الاسبوع.

المصدر
أ ف ب
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5 أكتوبر، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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