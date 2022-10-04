دوري أبطال أوروبا: إنتر يداوي مشاكله المحلية بالفوز على برشلونة وصلاح يسجل في فوز ليفربول على رينجرز

دوري أبطال أوروبا: إنتر يداوي مشاكله المحلية بالفوز على برشلونة وصلاح يسجل في فوز ليفربول على رينجرز

انتفض إنتر ميلان بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بفضل هدف هاكان شالهان أوغلو.

وهز لاعب الوسط التركي الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيغن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة في كامب نو الأسبوع المقبل.

ولم يستطع برشلونة الفوز خارج ملعبه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر أمام بايرن “مرتين” وإنتر ميلان يوم الثلاثاء

نابولي يستعرض في ملعب أياكس

حافظ نابولي الإيطالي على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز عريض 6 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقدم لاعب الوسط الغاني محمد كودوس بهدف مبكر لأياكس بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة، لكن بعدها بتسع دقائق فقط رد المهاجم الدولي جياكومو راسبادوري بهدف التعادل لنابولي.

وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 33 وتكفل لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم نابولي 3 -1.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني تقمص جياكومو راسبادوري دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف ثم أكمل الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا الخماسية في الدقيقة 63 وتبعه زميله الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بتسجيل الهدف السادس قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

ويتصدر نابولي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية مقابل ست نقاط لليفربول في المركز الثاني من انتصارين وهزيمة واحدة، ويحل أياكس في المركز الثالث بثلاث نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين ويتذيل رينجرز الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي.

صلاح يسجل

وضع ليفربول تعثره في الفترة الماضية خلف ظهره ليفوز 2-صفر على ضيفه رينجرز بسهولة يوم الثلاثاء، ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفوز، الذي تحقق بفضل ركلة حرة رائعة من ترينت ألكسندر-أرنولد في الشوط الأول وركلة جزاء من محمد صلاح بعد الاستراحة، رصيد ليفربول الفائز باللقب ست مرات إلى ست نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر والذي سحق مضيفه أياكس أمستردام 6-1.

ويتذيل رينجرز، الذي لم يشكل خطورة على مرمى ليفربول وأحبط جماهيره التي سافرت خلف الفريق، الترتيب بدون رصيد.

وفي ظل حاجته إلى دفعة معنوية بعد البداية السيئة في الدوري الإنجليزي، كان رباعي هجوم ليفربول صلاح وديوغو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز أفضل من رينجرز، بينما كان الكولومبي ألفريدو موريلوس مهاجم الفريق الأسكتلندي معزولا في الهجوم.

بروج يحلق في الصدارة

خسر أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين على ملعب بروج في ثالث جولات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يتصدر بروج المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل منافسيه ذهابا في دور المجموعات قبل أن يستهل جولة الإياب بلقاء الروخيبلانكوس في المباراة القادمة على ملعب الميتروبوليتانو.

واضطر الأتليتي لتغيير لاعبه ماركوس يورنتي بعد مرور 32 دقيقة من المباراة بعد شكواه من مشكلة عضلية، ليتم استبداله بأنخل كوريا.

وأحرز كمال سواه الهدف الاول لبروج من داخل المنطقة في الدقيقة 36.

وأضاف فيران جوتجلا الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وأهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء للأتليتي في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

بورتو يفوز على ليفركوزن

وفي لقاء بورتو وباير ليفركوزن اللذين تواجها في نفس المجموعة فاز الفريق البرتغالي بهدفين نظيفين على نظيره الألماني.

وألغت تقنية الفار هدفا لليفركوزن في الشوط 16 وأهدر لاعب الفريق باتريك شيك هدفا في الدقيقة 45 قبل أن يعاقبه بورتو بهدفين في الشوط الثاني.

وسجل زيدو سنوسي الهدف الأول لبورتو في الدقيقة 69.

وأضاف وندرسون جالينو الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ويأتي هذا الفوز قبل أن يحل بورتو ضيفا على ليفركوزن في الجولة المقبلة.

توتنهام يتعادل في فرانكفورت

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع توتنهام سلبيا. ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام آينتراخت فرانكفورت.