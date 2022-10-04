سفير الكويت عادل الأمير يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة خارجية السنغال

قدم سفير دولة الكويت لدى السنغال عادل عبدالكريم الأمير اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده الى وزيرة الخارجية السنغالية أيستا تال سال كسفير مقيم لدى بلادها.

وذكرت السفارة الكويتية في دكار في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة عنه أن السفير الامير التقى الوزيرة سال بحضور مدير مكتبها جان أنطوان جوف ومديرة المراسم فاتو غاي.

وخلال اللقاء نقل لها تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مشيدا بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والرئيس السنغالي ماكي سال.

كما أكد حرص حكومة الكويت على تنشيط التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها أكدت الوزيرة السنغالية على عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية بين الكويت والسنغال وتمنت للسفير الأمير كل النجاح والتوفيق في أداء مهامه بما يخدم المصالح المشتركة وأن ينقل تحياتها وتحيات السنغال رئيسا وحكومة وشعبا للكويت.