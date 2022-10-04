المنتخب الكويتي للجمباز الفني للفتيات يحرز المركز الثاني في البطولة العربية

حقق المنتخب الكويتي للجمباز الفني للفتيات اليوم الثلاثاء المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة العربية لفئته للناشئين والناشئات والمقامة في مدينة وهران غربي الجزائر فيما أحرز المنتخب الجزائري المركز الأول ونال المنتخب الأردني المركز الثالث.

وتألقت لاعبة المنتخب الكويتي فاطمة النما في منافسات اليوم بحصادها 5 ميداليات فضية إثر احتلالها المركز الثاني في كل من مسابقات الحركات الأرضية وعارضة التوازن والمتوازي وحصان القفز والفردي العام ليرتفع رصيد المنتخب الكويتي إلى 6 فضيات.

من جانبه أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة ورئيس وفد المنتخب فهد الصولة “بالإنجاز الكويتي الجديد في رياضة الجمباز” مهنئا البطلة فاطمة النما وأعضاء المنتخب بتحقيقها.

وقال الصولة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن الوفد الكويتي يتطلع إلى زيادة الغلة في منافسات فئة الناشئين غدا الأربعاء إذ يمثل المنتخب في البطولة 5 لاعبين هم محمد الحاتم وعبدالله بهبهاني وحسين دشتي وموسى الصحاف وراشد الكندي”.

وأثنى على مستوى التنافس في البطولة وحسن التنظيم مقدما شكره إلى اللجنة المنظمة والاتحاد الجزائري للعبة على الجهود التي بذلت لإخراج هذا الحدث الرياضي العربي بالصورة المثلى.

ويشارك في النسخة الثالثة من البطولة العربية للجمباز الفني والتي تستضيفها مدينة (وهران) غربي البلاد 82 رياضيا ورياضية من سبع دول هي قطر والكويت واليمن والأردن وفلسطين ومصر والجزائر البلد المنظم في فئات الناشئين والمرحلة المتوسطة والكابر من الذكور والإناث.

وسيشهد نهار غدا الأربعاء وهو اليوم الرابع والأخير من هذه المنافسة إجراء مسابقة فئة الناشئين ذكور ونهائي الأواسط وأكابر فردي في اختصاص كل من عارضة التوازن ومتوازي مختلف الارتفاعات إناث وكل من العلقة والعمود الثابت والحلقتين ذكور.