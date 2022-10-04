دوري أبطال أوروبا: بايرن يضع قدماً في ثمن النهائي بخماسية ضد فيكتوريا بلزن

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء الذي اكتسحه 5-صفر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، بانتظار قمة إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني في وقت لاحق.

وحسم بايرن اللقاء لصالحه بعد 21 دقيقة من صافرة البداية، إذ سجل ثلاثة أهداف تناوب عليها لوروا سانيه (7) وسيرج غنابري (13) والسنغالي ساديو مانيه (21)، قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل سانيه (51) والخامس عبر البديل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (59).

وتابع النادي البافاري صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 مباريات محافظاً على نظافة شباكه للمباراة الثالثة توالياً، بعدما كان ضرب بقوة في الجولتين الأولى والثانية بفوزه على إنتر وبرشلونة بالنتيجة ذاتها 2-صفر.

وبات بايرن قاب قوسين من حجز البطاقة الأولى عن “مجموعة الموت”، كونه سيلاقي إياباً فيكتوريا بلزن على أرض الأخير في الجولة الرابعة الاربعاء المقبل، بالإضافة إلى استفادته من المواجهتين المباشرتين بين مطارديه المباشرين إنتر وبرشلونة.

وتحضر بايرن لاستحقاقه الأوروبي بفوز محلي على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في المرحلة الثامنة الجمعة الفائت، وهو الأول له بعد سلسلة أربع مباريات من دون فوز في الـ “بوندسليغا” (ثلاثة تعادلات وخسارة)، في حين وجّه رسالة قوية إلى غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يحلّ عليه ضيفاً في ملعب “سيغنال إيدونا بارك” السبت في الـ “كلاسيكر”.

وظل بايرن الذي افتقد لجهود لاعبيَه توماس مولر ويوزوا كيميش لإصابتهما بكورونا وفياً لعاداته أمام بلزن، إذ حقق فوزه الخامس في خمس مباريات أوروبية بينهما.

على ملعب “أليانز أرينا”، وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على ضحايا كارثة التدافع في ملعب لكرة القدم السبت في إندونيسيا أسفرت عن وفاة 125 شخصاً على الأقل، ليفتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد لعبة من لمسة واحدة بين جمال موسيالا وسانيه، ليدخل الاخير منطقة الجزاء ويتجاوز لاعبين ويسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس السلوفيني ماريان تفردون (7)، قبل أن يضيف غنابري الثاني بعد تمريرة في العمق من ليون غوريتسكا (13)، والثالث من مانيه الذي سيطر على الكرة على بعد 30 متراً من منطقة الجزاء التشيكية ليتوغل في الدفاع ويسجل بقدمه اليسرى (21).

وسجل موسيالاً هدفاً في الدقيقة 36 إلاّ أنّ حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” أشار إلى حالة تسلل على مانيه في بداية الهجمة.

وأكد يوليان ناغلمسان مدرب النادي البافاري رغبته بالمزيد من الأهداف بإخراجه مع بداية الشوط الثاني موسيالا وإدخال المهاجم تشوبو-موتينغ الذي كان عند حسن ظن مدربه بتسجيله الخامس بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة في العمق من غوريتسكا (59)، بعد 9 دقائق من الهدف الرابع لفريقه إثر تمريرة في العمق من مانيه وسيطرة رائعة على الكرة من سانيه عند نقطة الجزاء وتسديدة في الشباك (50)، قبل أن يترك الأخير الملعب لصالح المهاجم الشاب الفرنسي ماتيس تيل، لتبقى النتيجة على حالها برغم محاولات عدة لصاحب الأرض.

مرسيليا يحقق فوزه الاول

حقق مرسيليا بغياب جماهيره فوزه القاري الاول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه سبورتينغ البرتغالي المتصدر 4-1 في ليلة كارثية لحارس الضيوف الذي طُرد منتصف الشوط الاول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء.

وتقدم مرسيليا 2-1 في الدقائق العشرين الاولى قبل أن يُطرد الحارس الإسباني أنتونيو أدان للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، بعد أن كان تسبّب في تلقي شباكه الهدف الاول.

وحقق مرسيليا نقاطه الاولى بعد سقوطه في الجولتين الاوليين ضد توتنهام الانكليزي وأينتراخت فرانكفورت مقابل فوز سبورتينغ على كل من الأخيرين اللذين يلتقيان لاحقًا في ألمانيا.

وتأخر انطلاق المباراة مدة 20 دقيقة بعد تأخر وصول حافلة فريق سبورتينغ الى ملعب فيلودروم بسبب زحمة السير.

وهذا الفوز الثاني فقط لمرسيليا، بطل عام 1993، في مبارياته الـ18 الاخيرة في دوري الابطال، مقابل 16 خسارة.

وأقيمت المواجهة خلف أبواب موصدة تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) بعد الحوادث التي وقعت خلال مباراة مرسيليا الاخيرة على أرضه ضد فرانكفورت في الجولة الثانية بعدما ألقى جماهيره المقذوفات والقنابل الدخانية واستخدموا الليزر.

وكما جميع المباريات المقررة هذا الاسبوع ضمن البطولات الاوروبية، وقف الفريقان دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الكارثة التي وقعت في ملعب كرة قدم في إندونيسيا السبت الماضي وأسفرت عن وفاة 125 شخصًا على الاقل.

وافتتح سبورتينغ التسجيل بعد 50 ثانية بهدف رائع لفرانسيسكو ترينكاو الذي سدد الكرة بيسراه من مشارف المنطقة الى يمين الحارس الاسباني باو لوبيس.

وتسبب أدان بالهدف الاول لفريقه عندما كان يحاول رفع الكرة من أمام مرماه وسط ضغط من التشيلي ألكسيس سانشيس الذي رفع رجله لتصطدم بها الكرة وتعود أدراجها الى الشباك (14).

وتقدم فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور بعد دقيقتين برأسية جميلة للمغربي أمين حارث الذي توغل بين قلبَي الدفاع وتابع كرة رفعها جميلة جوناثان كلاوس خلف المدافعين من مسافة بعيدة.

وتحوّلت ليلة أدان من سيئة الى كابوس بعدما لمس الكرة بيده خارج المنطقة عند محاولته التصدي لهجمة لمرسيليا ليُطرد من اللقاء (23).

وسحب مدرب بورتو روبين أموريم مهاجمه الانكليزي ماركوس إدواردز ليدخل الحارس الاوروغوياني فرانكو إسراييل.

وسجل الارجنتيني ليوناردي باليردي الهدف الثالث لثاني ترتيب الدوري الفرنسي برأسية إثر ركنية نفذها حارث (28)، قبل أن يخرج كلاوس مصابًا ويحل مكانه البوركينابي عيسى كابوريه (33).

وقام أموريم بتغيير رباعي مع انطلاق الشوط الثاني، وزج بالمهاجم باولينيو، لمحاولة العودة بالنتيجة، إلا أن رجاله لم يشكلوا خطورة على المرمى وسجل مرسيليا الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة للمدافع الكونغولي شانسيل مبيبيا (84) على أن يتجدد لقاء الفريقين الاربعاء المقبل في لشبونة.