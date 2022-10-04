الهيئة العامة للبيئة الكويتية

“البيئة” تنفي صحة وجود ملوثات في جون الكويت ألقتها إحدى السفن

4 أكتوبر، 2022
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نفت الهيئة العامة للبيئة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفينة بحرية تقوم بصرف “ملوثات” في جون الكويت مؤكدة أن هذا الخبر “عار عن الصحة”.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه السفينة تابعة لمشروع تعميق الممرات الملاحية والموانئ في الجون من خلال التعاقد مع مؤسسة الموانئ وما يصرف منها عبارة عن مياه مخلوطة مع تربة طينية قاعية حيث يتم ارجاع المياه الفائضة منها الى البحر.

وأوضحت أنها تتابع بشكل مستمر القضايا البيئة المختلفة وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بالتحقق من موضوع السفينة وتأكدت من عدم مخالفتها للشروط البيئة.

المصدر
كونا
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4 أكتوبر، 2022
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