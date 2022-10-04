وزارة الإعلام تعلن عن لجنة تنظيم الإعلانات الإلكترونية للإعلان بمواقع التواصل

عقدت وزارة الإعلام أول اجتماع للجنة تنظيم الإعلانات ( شركات و أفراد ) بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز ( الافتراضي) برئاسة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن لجنة تنظيم الإعلانات ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم هذا المجال مع تحديد المصطلحات ذات الصلة و الأنشطة الخاضعة بأشكالها الحالية باختلافها، اضافة إلى ما يستحدث لاحقا، كما ستعمل اللجنة على بلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي و الواقع المعزز ( الافتراضي) للشركات والأفراد .

وأكدت مراد أن عمل اللجنة جاء منسجما مع ضرورات تنظيمية و قانونية و تجارية ومهنية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين و استجابة لرغبة الفاعلين في مجال الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم هذا النشاط التجاري و الإبداعي الإلكتروني وفقا لضوابط تضمن في عمومها تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها .

وأضافت مراد أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلي قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والفتوى التشريع وبلدية الكويت وإدارة الجرائم الإلكترونية والنشر الإلكتروني ستعمل على وضع تصور متكامل لتنظيم الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي و الواقع المعزز.

وأفادت مراد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤوليات مواكبة التطورات والمتغيرات التي تطرأ على ميدان العمل الإعلاني بشكل يضمن استمراريته وفق أطر وقواعد تنظيمية تحفظ حقوق جميع الأطراف المرتبطة فيه، ما يتوافق مع رؤية استراتيجية وزارة الاعلام و سياسات الخطة الانمائية لتحويل دور الدولة الى المنظم و المراقب والانتقال من الدور التنفيذي الى التنظيمي و التحفيزي في ظل جهاز اداري فعال يشرف على عملية التنمية..