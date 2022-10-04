الداخلية: البرجس يفتتح مركز خدمة الروضة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن جهود وزارة الداخلية للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بالإنابة اللواء وليد الطراروة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري ومدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد سعد الهملان ورئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية السيد محمد الكندري بافتتاح مركز خدمة الروضة وحولي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مركز خدمة الروضة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

واطلع الفريق البرجس على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين سواء داخل المركز او داخل مركباتهم ،مشيراً إلى ان المركز هو أول مركز خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وهناك دراسة لتعميم هذا العمل في كافة المحافظات.

وشكر الفريق البرجس القائمين على هذا العمل والتعاون الكبير بين وزارة الداخلية وجمعية الروضة وحولي التعاونية في إنشاء هذا المركزوالذي يعد نموذجاً يحتذى به في انجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.

من الافتتاح