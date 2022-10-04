من الافتتاح

الداخلية: البرجس يفتتح مركز خدمة الروضة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

4 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

ضمن جهود وزارة الداخلية للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بالإنابة اللواء وليد الطراروة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري ومدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد سعد الهملان ورئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية السيد محمد الكندري بافتتاح مركز خدمة الروضة وحولي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مركز خدمة الروضة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

واطلع الفريق البرجس على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين سواء داخل المركز او داخل مركباتهم ،مشيراً إلى ان المركز هو أول مركز خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وهناك دراسة لتعميم هذا العمل في كافة المحافظات.

وشكر الفريق البرجس القائمين على هذا العمل والتعاون الكبير بين وزارة الداخلية وجمعية الروضة وحولي التعاونية في إنشاء هذا المركزوالذي يعد نموذجاً يحتذى به في انجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.

من الافتتاح

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
4 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

رئيس المجلس البلدي: إعداد لوائح للمساهمة في زيادة التنمية البيئية في الكويت

4 أكتوبر، 2022

وزارة النفط تحدث استراتيجيتها “الخمسية” بوضع سياسات وخطط تعظم القيمة المضافة للنفط والغاز

4 أكتوبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقين في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

4 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة انتهاء فترة عمله

4 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى