انقطاع التيار عن 130 مليون شخص في بنغلادش من جراء تعّطل شبكة الكهرباء

انقطاع التيار عن 130 مليون شخص في بنغلادش من جراء تعّطل شبكة الكهرباء

أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلادش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد، وفق ما أعلنت إدارة المرفق الحكومي.

وقال المتحدث باسم مجلس تنمية الطاقة شميم أحسن في تصريح لوكالة فرانس برس إن الشبكة تعطّلت عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أكثر من 80 بالمئة من البلاد.

وأوضح أحسن أن باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش “بقية أنحاء البلاد من دون كهرباء”.

وقال أحسن إن التيار انقطع عن 130 مليون شخص على الأقل، وإن اسباب العطل لم تعرف بعد.

وقال إن الواقعة “قيد التحقيق” مرجّحا أن يكون عطل تقني قد تسبب بانقطاع التيار.

وأشار وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا جنيد بالاك في تعليق على فيسبوك إلى أن التغذية بالتيار الكهربائي في العاصمة دكا التي يتخطى عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستعود عن الساعدة 20,00.

وشهدت بنغلادش أزمات كهرباء عدة في الأشهر الأخيرة من جراء ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتصاعد الغضب الشعبي من جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يواجه صعوبات في تغطية نفقات استيراد كمات كافية من وقود الديزل والغاز لتلبية الطلب على الكهرباء.

ويعود آخر انقطاع طارئ وواسع النطاق للتيار الكهربائي في بنغلادش إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حينما حرم نحو 70 بالمئة من سكان البلاد من التيار لنحو عشر ساعات.