رئيس المجلس البلدي: إعداد لوائح للمساهمة في زيادة التنمية البيئية في الكويت

رئيس المجلس البلدي: إعداد لوائح للمساهمة في زيادة التنمية البيئية في الكويت

أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اليوم الثلاثاء أهمية التنمية البيئية في البلاد مبينا أن المجلس يتعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتقليل الصعوبات التي تواجههم من خلال إعداد لوائح وإصدار قرارات تتماشى مع الواقع لتسهيل المهمة عليهم.

وقال المحري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة ميدانية لأعضاء المجلس البلدي لمصانع تدوير المخلفات الإنشائية ومواقع ردم النفايات الإنشائية إن (البلدي) في طور إعداد لائحة جديدة تتعلق بكفية التعامل مع هذه المخلفات ومعرفة أوجه الخلل التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة.

اعضاء المجلس البلدي يستمعون لشرح مرئي من احد المصانع

وأشار المحري إلى أن الأعضاء تعرفوا من خلال هذه الزيارة على أبزر المعوقات التي تواجه المصانع وهي صعوبة طريق نقل النفايات بعد التحويلات التي باتت طويلة مما جعل عدد سيارات نقل النفايات للمصنع تصل فقط ل 40 سيارة في حين كانت تصل في السابق لحوالي 700 سيارة.

وأوضح أن هذه المعوقات دفعت بشاحنات النقل في رمي الأنقاض والمخلفات في الصحراء ما تسبب في مشكلة بيئية أخرى مؤكدا حرص البلدي على إيجاد وتقديم المقترحات والحلول العاجلة لمواجهة مشاكل ردم النفايات.

وأكد كذلك أهمية وضع معايير لطريقة الهدم في المساكن الخاصة وحفظ حقوق الناقل وكذلك في عملية البناء من خلال عملية فرز المواد الإنشائية أمام المنازل.