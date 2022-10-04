وزارة النفط تحدث استراتيجيتها “الخمسية” بوضع سياسات وخطط تعظم القيمة المضافة للنفط والغاز

أعلنت وزارة النفط عن تحديث استراتيجيتها الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة تتضمن منظومة متكاملة للعمل داخل القطاعات والبرامج بالوزارة بغية تعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز في الكويت وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة.

وقال وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن فريق عمل الوزارة بدأ بوضع الاستراتيجية الجديدة ل(النفط) والتي تأتي منسجمة مع الأهداف الوطنية والتوجهات التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035).

وذكر الشيخ نمر الصباح أن الاستراتيجية تهدف للاسراع في التحول الرقمي واستشراف الفرص والتحديات في كافة القطاعات داخل الوزارة فضلا عن وضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية.

وأفاد أن الاستراتيجية ستركز على إرساء مجموعة من القيم الأساسية في العمل لتعزيز النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار والتعاون والشراكة والاستدامة والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت على خارطة الطاقة العالمية من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاع النفط والغاز التي تستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن رسالة الوزارة تتمثل في المحافظة على الثروة البترولية واستغلالها وتطويرها وفق أفضل السبل وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت.

وأضاف أن (النفط) قامت بتشكيل لجنة التخطيط يقع على عاتقها تحديث استراتيجيتها إذ تم تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات فاضل سيد علي والوكيل المساعد للشؤون الفنية خالد الديين والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة عيد المطيري.

ولفت إلى ان اللجنة تضم ايضا مدير إدارة العلاقات العامة الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ومدير إدارة مكتب الوزير عبدالله الظفيري ومدير إدارة الشؤون الإدارية منال الوهيب ومدير إدارة الشؤون المالية نادية العطار ومدير إدارة الاستكشاف والتطوير أحمد العيسى ومدير إدارة مركز نظم المعلومات عائشة الرباح.