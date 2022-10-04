رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

رئيس البرلمان العربي يؤكد محورية القضية الفلسطينية وضرورة دعم صمود سكان القدس

4 أكتوبر، 2022
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أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الثلاثاء محورية القضية الفلسطينية وضرورة دعم وتعزيز صمود سكان مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في كلمة للعسومي ألقاها في الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية لبحث نتائج تقارير وتوصيات اللجان الدائمة بالبرلمان.

وشدد العسومي على أهمية دعم البرلمان العربي للحكومة الشرعية في اليمن وجهود المجلس الرئاسي هناك لاستعادة مؤسسات الدولة مؤكدا ضرورة دعم جهود تجديد الهدنة في اليمن.

ودعا الليبيين الى “التوافق” حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء الانتخابات وانهاء الأزمة في البلاد.

وحث كذلك الأطراف كافة في العراق على العمل على “التوافق” وتحقيق استقرار البلاد معربا عن إدانته الاعتداءات كافة على الأراضي العراقية والتي تمثل “انتهاكا لسيادة العراق”.

وأعرب العسومي كذلك عن التضامن مع الصومال في مواجهة أزمات الجفاف التي يتعرض لها داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى الوقوف مع الصومال أمام هذه الازمة.

وأكد العسومي التضامن مع السودان في مواجهة السيول والفيضانات وكذلك التطلع لتحقيق “التوافق الوطني” هناك داعيا في الوقت ذاته المؤسسات الدولية الى دعم السودان.

وأعدت اللجان الدائمة الاربع التابعة للبرلمان على مدار اليومين الماضيين تقارير بنتائج أعمالها ورفعتها الى الجلسة العامة للبرلمان العربي بكامل هيئته للنظر في اعتمادها.

وتضم اللجان الدائمة للبرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية واللجنة الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب.

المصدر
كونا
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4 أكتوبر، 2022
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