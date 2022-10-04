بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 204.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 5ر204 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7186 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 9ر2 في المئة.

وتم تداول 8ر295 مليون سهم عبر 17434 صفقة نقدية بقيمة 6ر77 مليون دينار (نحو 12ر235 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 07ر93 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5377 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7ر1 في المئة من خلال تداول 5ر174 مليون سهم عبر 6627 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 دينار (نحو 8ر47 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر250 نقطة ليبلغ مستوى 13ر8048 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر3 في المئة من خلال تداول 2ر121 مليون سهم عبر 10807 صفقة بقيمة 7ر61 مليون دينار (نحو 187 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 04ر85 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5531 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 16ر139 مليون سهم عبر 4781 صفقات نقدية بقيمة 14 مليون دينار (نحو 4ر42 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (إنوفست) و(أريد) و(كابلات) و(مواشي) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(إستهلاكية) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (عقار) و(متحدة) و(يونيكاب) و(مراكز) من الأكثر انخفاضا.