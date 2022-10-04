سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ أحمد النواف

سمو ولي العهد يستقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقين في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

4 أكتوبر، 2022
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد

كما أجرى سموه حفظه الله اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح الخالد

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر
كونا
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4 أكتوبر، 2022
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