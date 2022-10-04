صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة ليسوتو بالعيد الوطني

4 أكتوبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة ليسوتو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
4 أكتوبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة انتهاء فترة عمله

4 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية السودان لدى دولة الكويت

4 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني لدى البلاد

4 أكتوبر، 2022

الفارس: (أوبك +) يدرس الوضع القائم للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات

4 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى