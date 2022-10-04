كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان لاول مرة منذ 5 سنوات

قال وزير الدفاع الياباني اليوم الثلاثاء ان كوريا الشمالية اطلقت “صاروخا باليستيا” حلق فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسو كازو حمادة للصحفيين انه تم رصد صاروخ باليستي في الساعة 7:22 صباحا بالتوقيت المحلي (22:22 بتوقيت غرينيتش) حيث مر فوق شمال شرق اليابان قبل سقوطه في مياه المحيط الهادئ حوالي الساعة 7:44 صباحا بالتوقيت المحلي خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة في اليابان على بعد حوالي 3200 كيلومتر شرق البلاد.

واضاف الوزير انه لم ترد تقارير عن وقوع اضرار بالسفن او الطائرات المبحرة في المنطقة.

وفي الوقت ذاته قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين منتقدا عملية الاطلاق الاخيرة “اننا ندين بشدة عمليات الاطلاق المتكررة للصواريخ الباليستية”.

وكانت واشنطن قد دانت امس عملية اطلاق الصاروخ الباليستي معتبرة السلوك الكوري الشمالي مزعزعا للاستقرار ومهددا لمعايير السلامة الدولية.

وأثارت سلسلة عمليات اطلاق الصواريخ التي قامت بها كوريا الشمالية تساؤلات حول فعالية جهود الردع من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في اغسطس الماضي مناورات “أولتشي فريدوم شيلد” العسكرية المشتركة لإحياء التدريبات الميدانية الواسعة النطاق التي تم تعليقها قبل أربع سنوات في اطار تعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.