الداخلية: احباط عملية تهريب 23 الف زجاجة من الخمور تقدر قيمتها 1.5 مليون دينار كويتي

أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالـد الأحمـد الصبـاح ووزير التجارة والصناعـة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريـق أنور عبداللطيـف البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد يوم امس على فض أحراز محاولة تهريب ما يقارب 23 الف زجاجة خمر متنوعة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ وتقدر قيمتها السوقية بحوالي مليون ونصف دينار كويتي.

وفي التفاصيل انه وضمن متابعة القيادات العليا بوزارة الداخلية لمكافحة مهربي الممنوعات ومروجيها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط حاوية بميناء الشويخ، قادمة من احدى الدول وتحتوي على كمية كبيرة من الخمور المتنوعة وأعرب الوزير عـن شكره وتقديره لرجـال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في توجيه الضربات المتتالية ضد مروجي الممنوعات بكل قوة وحزم.

المضبوطات

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها المستمر ومتابعتها المكثفـة مـع رجـال وزارة الداخلية في ضبط عمليات محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية أو البحرية.

حضـر في الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، ومديـر عـام الإدارة العامـة للعلاقـات والإعلام الأمني اللواء توحيـد الكندري، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد.