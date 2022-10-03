اعلان حظر التجوال في الناصرية جنوبي العراق اثر محاولة محتجين حرق دوائر حكومية

اعلان حظر التجوال في الناصرية جنوبي العراق اثر محاولة محتجين حرق دوائر حكومية

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم الاثنين عن فرض حظر التجوال في مدينة الناصرية كبرى مدن المحافظة اثر محاولة محتجين حرق دوائر حكومية.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ان قائد شرطة المحافظة وجه بفرض حظر التجوال واعتقال المجاميع التي حاولت حرق الدوائر الحكومية في الناصرية مساء اليوم.

واضافت ان قائد الشرطة وجه كذلك بالتعامل السلمي مع المحتجين وعدم استخدام الرصاص الحي واعتقال كل من يعتدي على القوات الامنية.

وشهدت الناصرية اليوم احتجاجات واسعة دون ان تعلن اي جهة دوافع تلك الاحتجاجات او الجهة التي تقف خلفها وانتهت بحرق جزء من مبنى ديوان المحافظة مقر الحكومة المحلية.

ولم تعلن الجهات الامنية او الصحية عن تسجيل اي حالة اصابة حتى الان .