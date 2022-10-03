الأسهم الأميركية تغلق أولى جلسات أكتوبر على ارتفاع والداو جونز يقفز بأكثر من 760 نقطة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات اليوم الإثنين لتفتتح أولى جلسات أكتوبر تشرين الأول والربع السنوي الرابع من عام 2022 على نغمة مكاسب قوية بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة.
وفي نهاية الجلسة، قفز مؤشر Dow Jones بنسبة 2.7% أو بنحو 765.38 نقطة إلى 29490.89 نقطة، كما ارتفع S&P 500 بنسبة 2.6% إلى 3678.43 نقطة بعد إغلاق جلسة الجمعة عند أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2020. أما مؤشر Nasdaq، فقد ارتفع بنحو 2.3% إلى 10815.43 نقطة.
وتعد مكاسب اليوم هي الأفضل بالنسبة لـDow Jones منذ الرابع والعشرين من يونيو حزيران، بينما حقق S&P 500 أفضل مكاسبه اليومية منذ السابع والعشرين من يوليو تموز.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.65% اليوم بعد تخطي مستوى 4% في الأسبوع الماضي.
ومن بين القطاعات التي قادت مكاسب اليوم أسهم شركات المرافق والتي تلقت دعماً من انخفاض عوائد السندات وتراجع أسعار الغاز الطبيعي.