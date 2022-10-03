الأسهم الأميركية تغلق أولى جلسات أكتوبر على ارتفاع والداو جونز يقفز بأكثر ‏من 760 نقطة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات اليوم الإثنين لتفتتح أولى جلسات ‏أكتوبر تشرين الأول والربع السنوي الرابع من عام 2022 على نغمة مكاسب قوية ‏بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة.‏

وفي نهاية الجلسة، قفز مؤشر ‏Dow Jones‏ بنسبة 2.7% أو بنحو 765.38 نقطة ‏إلى 29490.89 نقطة، كما ارتفع ‏S&P 500‎‏ بنسبة 2.6% إلى 3678.43 نقطة ‏بعد إغلاق جلسة الجمعة عند أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2020. ‏أما مؤشر ‏Nasdaq، فقد ارتفع بنحو 2.3% إلى 10815.43 نقطة.‏

وتعد مكاسب اليوم هي الأفضل بالنسبة لـDow Jones‏ منذ الرابع والعشرين من ‏يونيو حزيران، بينما حقق ‏S&P 500‎‏ أفضل مكاسبه اليومية منذ السابع والعشرين ‏من يوليو تموز.‏

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.65% اليوم ‏بعد تخطي مستوى 4% في الأسبوع الماضي.‏

ومن بين القطاعات التي قادت مكاسب اليوم أسهم شركات المرافق والتي تلقت ‏دعماً من انخفاض عوائد السندات وتراجع أسعار الغاز الطبيعي.‏