دوري زين الممتاز: السالمية يتعادل مع كاظمة إيجابا في اختتام الجولة الخامسة

دوري زين الممتاز: السالمية يتعادل مع كاظمة إيجابا في اختتام الجولة الخامسة

تعادل فريقا السالمية وكاظمة بهدف لرد في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد ثامر في اختتام الجولة الخامسة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

وانتظر الفريقان طويلا ليسجلا هدفيهما ليتقدم كاظمة أولا في الدقيقة الـ82 عبر محترفه ديمبلي بعد أن سدد الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة في حين تعادل السالمية في الدقيقة الـ93 لتنتهي المباراة بهذا التعادل الايجابي.

وارتفع رصيد السالمية إلى 8 نقاط ليشغل المركز الثالث فيما وصل كاظمة إلى نقطته ال11 ليحتل المركز الثاني.

وشهدت لقاءات الجولة تعادل التضامن مع الساحل والنصر مع القادسية وفوز العربي والكويت على الجهراء والفحيحيل على التوالي.