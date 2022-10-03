كاظمة يتغلب على الكويت ويتوج بطلا للنسخة الـ8 من كأس السوبر للكرة الطائرة “2022-2023”

كاظمة يتغلب على الكويت ويتوج بطلا للنسخة الـ8 من كأس السوبر للكرة الطائرة “2022-2023”

حقق نادي كاظمة الكويتي اليوم الإثنين لقب النسخة الثامنة من بطولة كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة موسم (2022 – 2023) بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة (3 – 1).

وتمكن (كاظمة) من حسم المباراة الصعبة على الفريقين إذ كان (الكويت) ندا عنيدا طوال أشواطها التي جاءت نتيجتها بواقع (25 – 19) و(25 – 22) و(20 – 25) و(25 – 19).

وتجمع البطولة بين صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري ونفس المركزين في بطولة الكأس بغية تطوير اللعبة وزيادة عدد المباريات.

وحقق الكويت لقب البطولة خمس مرات في حين حققه كاظمة مرتين والقادسية مرة واحدة.