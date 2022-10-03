المتسابق الكويتي فارس رمضان يحل ثانيا في فئة جونيور ضمن الجولة الـ4 من بطولة العالم للموتوسيرف 2022

المتسابق الكويتي فارس رمضان يحل ثانيا في فئة جونيور ضمن الجولة الـ4 من بطولة العالم للموتوسيرف 2022

حل المتسابق الكويتي فارس رمضان في المركز الثاني بفئة جونيور ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة العالم للموتوسيرف 2022 التي أقيمت في كرواتيا واختتمت منافساتها اليوم الاثنين.

وقال رمضان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بهذه النتيجة احتل المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة في فئته.

وأعرب عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز ورفع علم دولة الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي الذي شهد مشاركة نحو 70 متسابقا بارزا مثلوا 20 دولة في كل الفئات.

ونوه بالإعداد والتجهيز الجيد لمنافسات البطولة التي انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري وشهدت منافسة قوية.