اتحاد الغرف التجارية المصرية يوقع بروتكول تعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الاثنين بروتكول تعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.

ووقع البروتوكول من الجانب الكويتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر ومن الجانب المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد المصري وذلك على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي المنعقد حاليا بالقاهرة.

وبحسب البروتوكول الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه يتعاون الطرفان على ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة والفاعلة فيما بين الأعضاء من كلا البلدين.

ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات التي من شأنها النهوض بالتبادل التجاري بين مصر والكويت وتنميته وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى ثالثة.

كما نص البروتوكول على أنه “حيثما كان ذلك ممكنا ومسموحا به سيعمل كل طرف على مساعدة الطرف الآخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو تقنية وإقامة الندوات والمؤتمرات وأي أنشطة أخرى مشابهة فوق أراضي دولته تحقيقا لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي”.

كما اتفق الجانبان على المساعدة في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذلك بعثات دراسة السوق والتعاون في إقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أي روابط أخرى يكون من نتائجها تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين.

ويبذل الطرفان جهدهما وفق البروتوكول في إزالة أي معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب البضائع بالاتجاهين بين بلديهما أو حتى على نسب الزيادة المحققة في تجارتهما البينية أو في مستوى التعاون الصناعي بينهما وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة بإزالتها.